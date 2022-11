Sul momento nessuno aveva fatto caso alle parole pronunciate da Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitrale Fifa, qualche giorno prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar: “Vogliamo evitare partite con 42 minuti di tempo effettivo”. Un monito, l’annuncio di una nuova direttiva che gli arbitri hanno subito recepito e che ha prodotto i suoi effetti già nelle prime 4 partite della Coppa del Mondo, con un totale di 61 minuti di recupero assegnati. Oltre un’ora di gioco extra, perché al recupero si è aggiunto anche il recupero del recupero. Una situazione paradossale, che però non è frutto del caso. E’ una precisa volontà della Fifa.

Da tempo nel calcio si discute sulla possibilità di introdurre il tempo effettivo, per evitare che le pause (aumentate con il Var) e le perdite di tempo possano portare a gare che durano realmente anche meno di 40 minuti, rispetto ai 90 previsti. La Fifa e il suo presidente Gianni Infantino per ora sono contrari, ma stanno cercando di correre ai ripari. “Senza dubbio il tempo di recupero che concede l’arbitro deve essere legato strettamente ai minuti persi durante la partita”, diceva Infantino lo scorso aprile. E cosa c’è di meglio di un Mondiale che è già una truffa per testare anche la stravagante usanza del recupero che dura quanto un tempo supplementare?

Detto, fatto: solo i 14 minuti di recupero assegnati nel primo tempo di Inghilterra-Iran hanno una spiegazione logica, ovvero l’infortunio del portiere Beiranvand, costretto a uscire dal campo dopo 13 minuti di cure. Ma nel secondo tempo della stessa partita sono stati assegnati altri 13 minuti, diventati molti di più per via del rigore fischiato a favore dell’Iran. Le altre partite dimostrano poi che dietro ai recuperi extra-large c’è una chiara strategia: in Qatar-Ecuador ne sono stati assegnati 10 in totale, in Senegal-Olanda ben 11 (di cui 9 solo nella seconda frazione). E poi c’è stato l’altro caso clamoroso: Stati Uniti-Galles, con 4 minuti nel primo tempo e altri 9 allo scadere, poi diventati 11. Così si rinuncia al tempo effettivo ma le partite durano più di 100 minuti.