“Io credo che saremmo stati più forti se le opposizioni si fossero aggregate con una candidatura unica“. Lo ha detto l’assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, a margine dell’evento ‘Direzione Nord’, in corso a Milano, rispondendo a chi gli chiede se ritenga fattibile la proposta del candidato Pd, Pierfrancesco Majorino, rivolta alla candidata del Terzo Polo, Letizia Moratti, di fare un passo indietro e appoggiarlo in vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia.

Certamente, spiega Maran, “fa bene Majorino a perseguire margini con tutte le opposizioni, fino a quando c’è spazio, cercando di trovare punti di unità politica”. Anche con Letizia Moratti, quindi: “Con tutti, secondo me“, ribadisce. Anche perché “l’obiettivo è cambiare la guida della Lombardia dopo trent’anni”. E dunque, conclude, “spero ci possa essere comunque una possibilità di dialogo”.