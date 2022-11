“Noi siamo disposti a tutto per difendere il reddito di cittadinanza. Daremo battaglia nelle sedi istituzionali e nelle piazze se il governo andrà avanti con questo indegno proposito di smantellare il reddito di cittadinanza”. Così il leader M5s, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno ‘Cantiere delle idee‘ in Senato. “Un governo che vuole smantellare il Reddito non è conservatore, è reazionario, scollato dalla realtà“, ha attaccato Conte. E ancora: “Non hanno compreso nulla: non ci sono – ha sottolineato l’ex presidente del Consiglio – giovani scansafatiche seduti su un divano che aspettano di staccare un assegno. Ci sono 200mila lavoratori che prendono 4-5 euro l’ora e quindi prendono il reddito come integrazione per mantenere una famiglia e fare la spesa. Poi ci sono persone a basso livello di istruzione e gli ultra cinquantenni, che non hanno molte possibilità di essere competitivi sul mercato del lavoro”, ha continuato. “Il sostegno del Pd in difesa del Reddito di cittadinanza? Io spero che tutte le forze che hanno a cuore le persone in difficoltà in questo momento di crisi si uniscano in questa battaglia“, ha poi concluso il presidente M5s , lasciando palazzo Giustiniani al termine del convegno.