“Qualcuno non ha compreso la nostra battaglia sull‘inceneritore: è anch’essa una questione di primaria importanza per una forza progressista e integralmente ecologista: oggi una forza progressista che propone un mega inceneritore di 600 mila tonnellate è una forza conservatrice, ma della peggior specie”. Ad attaccare il Pd è il presidente M5s Giuseppe Conte, intervenendo al convegno “Cantiere delle idee. Costruire una società più giusta”, promosso in Senato a Palazzo Giustiniani dalla vicepresidente del Senato Mariolina Castellone. “Non potremo – aggiunge – più accettare di confrontarci e di lasciarci contaminare, sì a una dialogo, ma nulla che possa mettere in discussione i nostri principi e i nostri valori. Noi rispettiamo il cammino altrui, credo che nell’ambito progressista ci possano essere altri interpreti oltre a quelli storici come il Pd, è un partito che ha perso un po’ la forza propulsiva e in questi giorni rivendica la necessità di una profonda rimeditazione del suo profilo identitario e p