Ha mantenuto la promessa Jack Grealish. Il centrocampista dell’Inghilterra ha partecipato alla festa del gol della sua nazionale, andata in scena nella partita d’esordio ai Mondiali del Qatar: la sua selezione ha travolto l’Iran per 6 a 2 e il giocatore del Manchester City ha segnato l’ultima rete, all’89esimo. Dopo il gol Grealish si è rivolto alle telecamere e ha esultato in modo particolare. Una sorta di balletto con le braccia che si è scoperto essere una dedica molto speciale a una giovane tifosa, affetta da paralisi cerebrale.

L’idea dell’esultanza speciale è nata quando Grealish ha incontrato Finlay, un supporter del Manchester City che gli aveva raccontato la storia di sua sorella, Hollie, affetta da paralisi cerebrale. È in quel momento che il calciatore inglese ha fatto al giovane tifoso la promessa, mantenuta oggi in Qatar: un’esultanza dedicata, suggerita dallo stesso Finlay, al prossimo gol.

Jack Grealish kept his promise to Finlay, the young Manchester City fan, and does the celebration he requested.

Amazing ❤️ pic.twitter.com/jbZuiGf05b

