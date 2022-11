Le immagini esclusive Afp del cratere prodotto dal missile caduto nell’azienda agricola di Przewodow, in Polonia, martedì. L’esplosione ha ucciso due lavoratori dell’azienda, per metà italiana. Dopo una prima ipotesi che avrebbe rischiato di allargare il conflitto, col passare delle ore le indagini hanno fatto chiarezza sull’accaduto: a cadere è stato un missile della contraerea ucraina caduto per errore in territorio polacco, lanciato per rispondere ai pesanti attacchi missilistici russi su tutta l’Ucraina.