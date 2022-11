Da una parte Fratelli d’Italia che cresce quasi di un altro punto in una settimana (+0,7 per cento) e sfonda quota 30 per cento (30,1%). Dall’altra il Movimento 5 stelle che guadagna lo 0,2 per cento (17%) ed è secondo a un punto di distanza dal Partito democratico, fermo invece al 16 per cento. A meno di un mese dall’insediamento di Giorgia Meloni in Parlamento, Swg conferma la crescita nei consensi di Fdi e, al tempo stesso, il trend positivo dei 5 stelle.

I dem, in piena fase congressuale e mentre continua il caos sui candidati per le Regionali, restano inchiodati al 16 e ben oltre il 20 per cento dei mesi scorsi. Quanto agli altri partiti di maggioranza, il trend è positivo anche per il Carroccio che raggiunge l’8,1% (+0,4) e Forza Italia al 6,8% (+0,5). Azione-Italia viva è invece in calo all’8 per cento (-0,4). Calano anche l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,8% (-0,2), Italexit al 2,1% (-0,4), Unione Popolare all’1,3% (-0,3). Leggermente in crescita +Europa al 2,9% (+0,2). Il sondaggio è stato eseguito tra il 9 e il 14 novembre 2022.