Il 2022 è stato l’anno del Milan campione d’Italia e poi della cavalcata del Napoli, attualmente in testa alla Serie A con ben 8 punti di vantaggio sui rossoneri. E adesso che per la Serie A l’appuntamento è rimandato al 4 gennaio 2023 – causa Mondiale in Qatar – è già il momento dei bilanci. I punti fatti dalle squadre del massimo campionato italiano confermano le sensazioni: il Napoli è davanti a tutti, con 81 lunghezze, soprattutto grazie alla cavalcata di questo inizio di stagione, durante il quale in Serie A non ha mai perso. L’unico a restare in scia è il Milan, distante 4 punti, soprattutto in virtù del grande finale della scorsa primavera che ha portato lo scudetto. L’Inter invece paga proprio i punti persi la scorsa stagione e l’inizio zoppicante di questo campionato, raccogliendo “solo” 68 punti. La Juventus, nonostante le difficoltà di Allegri, è praticamente appaiata, a quota 67.

La classifica di Serie A dell’anno solare 2022