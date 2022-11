Ciclisti in protesta a Milano dopo la morte del 14enne investito da un tram in via Tito Livio. I manifestanti si sono trovati in viale Monza per chiedere al Comune più sicurezza e piste ciclabili. “Vorrei ringraziare i cittadini in bici che stamattina stanno manifestando in viale Monza: per difendere la ciclabile e per chiedere più sicurezza stradale – ha commentato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli sui social -. E lo dico con il pensiero triste rivolto a Luca e a Giacomo, due ragazzi morti in bici nelle nostre strade a distanza di 11 anni, e a tutte le vittime e i feriti per incidente stradale. In questa nostra città e in tante altre la sicurezza stradale è un’emergenza che può riguardare tutti, a partire dai pedoni, dai ciclisti, da chi in strada è più fragile”, ha aggiunto. L’assessore ha parlato poi delle sanzioni per sosta irregolare che nel 2022 sono il 29% in più del 2021, “il segno concreto dell’impegno del Comune di Milano, della polizia locale, degli ausiliari della sosta, per avere più sicurezza stradale”.