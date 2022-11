È morta probabilmente per ipotermia una giovane donna che è sbarcata nella notte a Lampedusa. La migrante era partita domenica scorsa dalla Tunisia su una barca a bordo della quale si trovava una quarantina di persone: scappavano tutti da Camerun, Costa d’Avorio e Guinea. La notte scorsa l’imbarcazione è stata soccorsa dalla Guardia di finanza: a bordo, con la donna, c’erano altre sedici donne e cinque minori. Non appena sono sbarcati a Lampedusa il personale sanitario si è accorto delle gravi condizioni di una donna. La giovane migrante è stata subito trasportata al Poliambulatorio di Lampedusa, dove è morta, nonostante l’impegno dei medici che hanno fatto di tutto per salvarla.

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta: le ipotesi di reato sono a carico di ignoti. Le fattispecie sono quelle di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte come conseguenza di altro reato. L’attività investigativa sulla tragedia sarà seguita dal procuratore capo Salvatore Vella. Nelle prossime ore, la squadra mobile di Agrigento ascolterà le testimonianze degli altri migranti adulti presenti sull’imbarcazione.