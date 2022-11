Gianmarco Tamberi è capace di far show anche sulle storie di Instagram e non solo sulla pista d’atletica. Il campione olimpico del salto in alto ha deciso di rispondere ad alcune delle domande più assurde che gli sono state poste dai fan. La curiosità più stravagante riguarda la gestione dei propri “bisogni” durante una gara, che nel caso del salto in alto può essere in effetti anche molto lunga. E Tamberi nella sua risposta non si è nascosto. Così come non ha avuto dubbi quando gli è stato chiesto di scegliere tra la sua fede nuziale e un’altra medaglia d’oro alle Olimpiadi…