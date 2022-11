La community dei lettori del Fatto ha scelto Daniela Santanché, ministro del Turismo, come ministro meno gradito del governo guidato da Giorgia Meloni. La neoministra ha raccolto più di 4000 preferenze: più di 1 voto su 4 dei 16mila partecipanti al sondaggio, lanciato all’indomani del giuramento del governo. Arrivata al comando del ministero del Turismo, settore che in Italia vale oltre il 13% del Pil: Daniela Garnero, meglio conosciuta come Santanchè (ha conservato il cognome del primo marito), classe 1961 si è laureata in scienze politiche all’Università di Torino.

Al secondo posto i lettori hanno votato come peggior ministro Matteo Salvini alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibile: in vista dell’incarico disse interessato a «fare qualcosa che serva agli italiani», per «dimostrare che si può sbloccare quello che da decenni è bloccato», e di avere in mente ha «cantieri, porti, autostrade e ferrovie» in particolare al famigerato Ponte sullo Stretto. Sul podio dei “ministri meno graditi” finisce anche Eugenia Roccella, neo ministra della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità con l’11% dei voti e 1733 voti. La scelta di posizionarla al ministero della Famiglia è tra le più identitarie e “di bandiera” del nuovo governo a guida Meloni.

Ecco tutti i voti e il grafico.