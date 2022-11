Dopo il derby perso dalla Roma con Lazio, con il gol di Felipe Anderson al 29esimo minuto, si riaccende la rivalità fra le due tifoserie. È di ieri la notizia che i giallorossi sfideranno il Salisburgo per gli spareggi di Europa League. Il club austriaco – che nel 2018 aveva sconfitto la Lazio 4-1 ai quarti di Europa League – ha lanciato un messaggio alla Roma, in vista del doppio confronto del 16 e 23 febbraio: “Saranno due grandi partite! Felici di giocare contro il più grande club di Roma”.

E c’è di più: pochi minuti dopo il Salisburgo ha condiviso il filmato della premiazione della Conference League, nel quale si vedono le lacrime di Mourinho e i coriandoli che cadono sullo Special One. “Quando scopri che avrai l’onore di giocare contro il Salisburgo in Europa League”, ha scritto a corredo del video il club austriaco. Ironia e rispetto per la sfida di febbraio. Tanti i commenti dei tifosi romanisti, che hanno gradito il giudizio del Salisburgo a favore dei giallorossi. Meno felici, invece, i tifosi della Lazio, che hanno reagito con molti commenti negativi al messaggio del Salisburgo.