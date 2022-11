“È difficile fare un disaccoppiamento” tra Lombardia e Lazio in vista delle prossime elezioni regionali: “Certo, tutti i territori hanno le loro specificità ma credo che il Pd debba decidere se vuole governare con i liberali, i riformisti e il Terzo polo o con i 5 stelle”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un incontro con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Palazzo Marino. Quanto alla presenza di Letizia Moratti alla manifestazione per l’Ucraina di domani all’Arco della Pace, Calenda ha commentato: “E’ un palco non partitico, il fatto che venga la Moratti non significa nessuna vicinanza a uno specifico partito. È un palco per l’Ucraina”.