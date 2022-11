Mentre a Montecitorio i neo-deputati votavano la fiducia al governo Meloni, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, era a Riad alla tre giorni del Future Investment Iniziative Institute, arrivata alla sesta edizione.

Nel suo panel, fin dalla presentazione Renzi si descrive come un “membro orgoglioso” dell’organizzazione senza scopro di lucro, gestita dal Public Investment Fund, il principale fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Davanti a lui, come ospite da intervistare, c’è Jared Kushner, genero di Donald Trump. Il senatore leader di Iv lo descrive come un “grande amico dei sauditi, un grande amico del Medio Oriente” e, soprattutto, “un grande amico anche mio”.

Poi inizia l’intervista, incentrata, principalmente, sulle “crisi” che il mondo deve affrontare, in particolare le “crisi politiche”.