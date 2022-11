L’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità torna sul Nove con “Accordi&Disaccordi“, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi. Gli ospiti di venerdì 4 novembre alle 22:45, come sempre dopo il live di Fratelli di Crozza, sono l’editorialista del Corriere della Sera e scrittore Federico Rampini e il giornalista di Libero Alessandro Giuli.

Con loro si commenteranno i primi provvedimenti del governo Meloni, dalla norma anti-rave al reintegro nel sistema sanitario dei medici no vax. Inoltre si parlerà dell’esito dei vertici europei che il presidente del Consiglio ha tenuto a Bruxelles.

Saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi per commentare a caldo i temi del giorno.

‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.