Una bambina di quattro anni è morta dopo essere caduta da un terrazzino della casa in cui viveva con la famiglia a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. E’ successo intorno alle 19. La piccola è caduta dal secondo piano di un edificio in zona Porta Garibaldi. Soccorsa dal 118, per la bambina non c’è stato nulla da fare. Sull’incidente hanno condotto accertamenti i carabinieri che, al momento, propendono per un tragico incidente domestico: la bambina, stando a una prima ricostruzione, sarebbe uscita da una portafinestra. In casa con lei c’erano la madre e una nonna. Sul posto anche il sindaco Lorenzo Pellegatti.

Del fatto è stato informato anche il pm di turno della Procura di Bologna, Francesca Rago, che presumibilmente aprirà un’inchiesta per valutare eventuali omissioni o altro. I primi rilievi svolti e le prime testimonianze raccolte avrebbero escluso una responsabilità di altre persone. La bambina è uscita da sola nel terrazzino e poi, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe scavalcato una piccola ringhiera e raggiunto l’unità esterna del condizionatore, dalla quale è poi scivolata precipitando nel vuoto. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari, arrivati con un’ambulanza e due auto con a bordo il medico.