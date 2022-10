Non ha fatto in tempo a riaggregarsi al gruppo squadra, che Paul Pogba è subito stato costretto a fermarsi di nuovo. Questa volta è un infortunio muscolare alla coscia destra a tenere ai box il centrocampista su cui la Juventus aveva riposto molte delle sue speranze per questa stagione e che, invece, per ora ha raccolto zero presenze. Dopo il nuovo stop, il francese chiude in anticipo il 2022 con i bianconeri e vede allontanarsi anche la possibilità di partecipare con la sua nazionale al Mondiale 2022 in Qatar.

Il centrocampista ha accusato un dolore alla coscia destra, la stessa gamba del ginocchio operato due mesi fa. Si aspettano gli esami strumentali per capire esattamente l’entità del problema, ma si teme che possa trattarsi di un leggero stiramento. Un guaio muscolare che significherebbe almeno altri dieci giorni di ritardo sulla tabella di recupero.

Una difficoltà in più per il tecnico juventino Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa prima della trasferta di Lecce del 29 ottobre – vinta di misura dai bianconeri – aveva espresso cautela sul ritorno in campo del centrocampista: “Il rientro di Pogba? Forse con Verona o Lazio ma è difficile”. In poche ora, da “difficile”, la situazione è diventata quasi impossibile.