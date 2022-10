Trapianto di fegato record a Fabriano, in provincia di Ancona, dove una donna di 97 anni è la più anziana donatrice di organo mai registrata in Italia. Così è stato salvato un uomo di oltre 50 anni, malato gravemente. Il trapianto è stato eseguito nella clinica di chirurgia dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. “L’intervento è perfettamente riuscito” ha rassicurato la responsabile del Centro donatori Francesca De Pace, che precisa: “Il fegato può mantenere una funzionalità ottimale anche in età molto avanzata, consente prelievi da ultranovantenni”.

Il centro ha spiegato che “l’età media dei donatori utilizzati è stata di 60,4 anni”, in aumento rispetto ad alcuni anni fa per l’incremento dell’aspettativa di vita. L’operazione “si inserisce nel solco dell’impiego di donatori di età avanzata, in una regione, come le Marche, tra le più longeve d’Italia”, ha sottolineato Marco Vivarelli dell’azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Il professore ha evidenziato che “è molto bello questo scambio tra anziano e giovane con oltre 30 anni di meno”. Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale trapianti, ha spiegato che si tratta però ancora di una eccezione perché “purtroppo spesso le persone più anziane sono erroneamente convinte di non poter donare gli organi per ragioni anagrafiche”.