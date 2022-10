L’esordio internazionale di Giorgia Meloni sarà giovedì 3 novembre. Quel giorno, infatti, la presidente del consiglio sarà a Bruxelles per un incontro con i vertici delle Istituzioni europee. A palazzo Berlaymont Meloni sarà ricevuta dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen “nel corso della sua prima visita a Bruxelles da quando ha iniziato il suo mandato”, come spiega il portavoce capo dell’esecutivo Ue Eric Mamer, durante il briefing con la stampa. Prima di ricevere Meloni, von der Leyen sarà a Berlino, per partecipare ad un summit per i Balcani Occidentali. “Cosa si aspetta la presidente dall’incontro con Meloni? Una buona cooperazione da parte delle autorità in vista delle molte sfide che ci attendono, in particolare riguardo all’energia”, ha detto Mamer.

Dopo aver incontrato von der Leyen, Meloni vedrà anche il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, mentre nella stessa giornata la premier vedrà pure la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola. Dopo l’esordio in Europa, la capa del governo italiano debutterà anche a livello internazionale. L’ufficio stampa di Palazzo Chigi, infatti, fa sapere che la premier sarà al vertice dei capi di Stato e di Governo COP27 a Sharm El-Sheikh, in programma lunedì 7 e martedì 8 novembre. Poi martedì 15 e mercoledì 16 novembre sarà al vertice G20 a Bali.