Basta comunicazione dei dati sui contagi tutti i giorni, ma un solo bollettino settimanale. E poi la rivoluzione negli ospedali: non solo il possibile stop all’obbligo di mascherina, ma anche il rientro del personale sanitario che era stato sospeso perché non vaccinato. Il neo ministro della Salute, Orazio Schillaci, inaugura il nuovo corso nella lotta al Covid, che di fatto è un ritorno completo alla normalità, nonostante la pandemia abbiamo provocato altri 1.714 morti nelle ultime quattro settimane. Ieri, a margine dell’inaugurazione del nuovo anno accademico a Tor Vergata, ha spiegato che il governo sta valutando di far scadere l’ordinanza sulle mascherine obbligatorie negli ospedali, in vigore fino al 31 ottobre. Oggi in una nota ha invece annunciato che è in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all’obbligo vaccinale, prima del termine di scadenza della sospensione.

“Il Ministro Schillaci, a sei mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza e in considerazione dell’andamento del contagio da Covid-19, ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”, riporta la nota del ministero della Salute. Il primo effetto, che in realtà ha pochi risvolti nella vita pratica, è il bollettino sull’andamento del Covid che diventa settimanale. Permetterà di monitorare con meno tempestività un eventuale aumento repentino dei contagi, ma è anche vero che solo i dati settimanali restituiscono una fotografia fedele del trend in atto. Anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, spiega il ministero, “si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell’epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza settimanale, fatta salva la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al controllo della situazione e all’adozione dei provvedimenti del caso”.

Il secondo provvedimento annunciato dal ministero, invece, è una vera e propria rivoluzione. Il testo è ancora in via di definizione, ma il dicastero guidato da Schillaci spiega: “Per quanto riguarda il personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all’obbligo vaccinale e l’annullamento delle multe previste dal dl 44/21, in vista della scadenza al prossimo 31 dicembre delle disposizioni in vigore e della preoccupante carenza di personale medico e sanitario segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali, conclude il ministero, è in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del suddetto personale prima del termine di scadenza della sospensione”. In pratica, verranno stracciate le multe di 100 euro per gli ultra cinquantenni che, prima del 15 gennaio 2022, non risultavano in regola con gli obblighi vaccinali. E’ una richiesta sulla quale spinge la Lega, mentre per ora il governo valuta solamente il congelamento della sanzioni. Non solo: medici e infermieri senza vaccino torneranno in corsia, sostanzialmente non per valutazioni legate alla pandemia, ma per la cronica carenza di personale.

Infine, la rivoluzione negli ospedali verrebbe completata dallo stop all’obbligo di mascherina. “Ci stiamo lavorando, sempre nel rispetto dei pazienti”, ha risposto ai cronisti ieri il ministro Schillaci. L’ipotesi ha provocato la dura reazione di Nino Cartabellotta: “Togliere l’obbligo di mascherina in ospedale contrasta l’obiettivo primario di proteggere le persone fragili“, ha scritto su Twitter il presidente della Fondazione Gimbe, in merito alla probabile scadenza dell’obbligo del dispositivo di protezione negli ambienti sanitari dal primo novembre.