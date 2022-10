“Soglia di 10mila euro al contante? Il nostro Paese è un mondo capovolto e la Meloni lo conferma. Vuole il ritorno di mazzette e di valigette, perché ditemi voi chi si aggira con 10mila euro in contanti. Meloni dice che così vuole favorire i poveri. Ma conoscete un povero che va in giro con 10mila euro in contanti in una valigetta? In realtà, si favoriscono corrotti ed evasori“. Sono le parole pronunciate a “Tagadà” (La7) dal leader del M5s, Giuseppe Conte, che aggiunge: “Di contro, Meloni vuole abolire il reddito di cittadinanza. Siamo in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale e col reddito di cittadinanza abbiamo salvato milioni di cittadini dalla povertà, come ci ha detto l’Istat. Adesso con questo caro prezzi, anziché portarci soluzioni che non ci ha detto, Meloni ha una certezza: fare la guerra ai poveri. Ditemi voi se non è un mondo capovolto”.

L’ex presidente del Consiglio chiosa: “Meloni deve cambiare linguaggio e, come diciamo anche noi, deve dire che dobbiamo migliorare le politiche attive del lavoro. Deve alzare il telefono e chiamare 14 presidenti di Regione del centrodestra per convincerli a potenziare i centri per l’impiego e a consentire nuove assunzioni, visto che il governo nazionale ha stanziato un miliardo a questo fine. Noi li abbiamo chiamati, ma non abbiamo ottenuto risposta“.