Le immagini mostrano la “Gran Becca”, la pista che avrebbe dovuto ospitare le gare di discesa maschile e femminile di Coppa del mondo di sci alpino, a Zermatt-Cervinia, ma che sono state cancellate per mancanza di neve. In particolare, si vede la parte finale della pista, Laghi Cime Bianche, tra i 2800 e i 3000 metri di quota. A causa delle alte temperature (zero termico sopra i 3mila metri) gli organizzatori non hanno potuto “sparare” la neve artificiale. Mesi di lavoro andati in fumo, dunque, dopo una stagione estiva da incubo che ha costretto alla chiusura anticipata degli impianti sul ghiacciaio del Plateau Rosa.