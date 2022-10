E’ diventato virale sui social network un estratto dell’intervento di Giuseppe Conte alla Camera, durante le dichiarazioni di voto di fiducia al governo. “Al Parlamento europeo voi non avete votato il Next Generation Eu. Astenersi in parlamento significa non far passare il Next Generation e il Pnrr. Se fosse stato per voi non lo avremmo avuto” dice il leader del Movimento 5 stelle a Giorgia Meloni. Lo schermo, diviso in due, mostra anche la reazione di Meloni che, osservando il labiale, sembra pronunciare un insulto. In particolare, l’ipotesi che va per la maggiore sui social è che lei abbia usato l’espressione “che merda…”

video da La7