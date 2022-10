Netto balzo dei contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore con 48.714 nuovi contagi contro gli 11.606 registrati il giorno prima: il totale da inizio pandemia sale a 23.408.393. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute che comunica altri 120 decessi: le vittime complessive salgono a 178.753.

Il tasso di positività è 16,38% (ieri era al 14,44%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 297.268 contro gli 80.319 del giorno precedente. In lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva Covid in Italia nelle ultime 24 ore con +8 pazienti per un totale di 232 (37 i nuovi ingressi): in lieve calo i ricoverati in area medica a -18 per un complessivo di 7.106.