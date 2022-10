Le autorità filorusse della regione di Kherson hanno lanciato ieri un appello agli abitanti della città che dà il nome all’oblast meridionale affinché vadano via “immediatamente” a causa della controffensiva ucraina. Molti abitanti sono fuggiti in traghetto, portandosi via lo stretto necessario. La regione di Kherson, occupata dall’esercito russo all’inizio della guerra, è stata annessa da Mosca con un referendum farsa poche settimane fa. “A causa della situazione tesa sul fronte, del crescente pericolo di bombardamenti di massa della città e della minaccia di attacchi terroristici, tutti i civili devono lasciare immediatamente la città e attraversare la riva sinistra del fiume Dnipro”.