“Come qualsiasi madre ho fatto di tutto per proteggere mio figlio, anche sbagliando e mettendo in pericolo la mia vita”. A dirlo è Zoe Cristofoli, modella e influecer moglie del calciatore del Milan Theo Hernandez, sulla rapina subita mentre si trovava in casa. “È stato un incubo” taglia corto in una storia su Instagram e spiega che lei e il suo bambino di 6 mesi ora stanno bene, anche se ammette di aver “passato l’esperienza più brutta della nostra vita soprattutto perché era impossibile chiamare aiuto”.

La rapina risale alla sera del 18 ottobre, poco dopo che Theo Hernandez è uscito per andare a cena con i compagni di squadra. Quattro persone sono entrate nella casa di Cassago Magnano. Secondo le ricostruzioni, due hanno portato via diversi oggetti di valore presenti nell’appartamento e altri due hanno strattonato e costretto Cristofoli ad aprire la cassaforte. Una volta portati via soldi, gioielli e orologi gli uomini sono riusciti a scappare via e la modella ha chiamato le forze dell’ordine. Le indagini, coordinante dalla procura di Varese, sono ancora in corso e si basano sulla testimonianza di Cristofoli e sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza.