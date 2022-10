Graffiti sulle carrozze della metro 4 di Milano, prima ancora che la linea venga aperta al pubblico. Per accedere al deposito di San Cristoforo i writer hanno fatto un buco nel muro. Sono così entrati in una zona molto pericolosa perché, riporta il Corriere.it, “presto, quando la nuova metropolitana sarà attiva, sarà a tensione molto elevata”. I tag disegnati in rosa, nero e verde e i post con cui sono state diffuse le immagini sul web suggeriscono che gli autori potrebbero essere gruppi di writer dell’Est Europa. Le forze dell’ordine stanno indagando ed è stata sporta denuncia contro ignoti.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala pochi giorni fa aveva annunciato l’inaugurazione della M4 per il prossimo 26 novembre. “Dall’aeroporto di Linate si potrà arrivare fino a Dateo”, aveva scritto su Facebook, aggiungendo che “La nuova metropolitana di Milano arriverà a San Babila entro giugno 2023: meno di un quarto d’ora per raggiungere il centro città da Linate”