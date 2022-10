“Bisogna ascoltare il grido della pace che viene da varie parti del mondo”. E ancora “la preghiera è sorella del grido di dolore di chi soffre guerre e povertà e in ogni grido e in ogni invocazione è espressa la richiesta di un futuro più umano”. Così Andrea Riccardi, Fondatore di Sant’Egidio, all’incontro internazionale ‘Il grido della pace – Religioni e cultura in dialogo’, promosso dalla Comunità al centro congressi ‘La Nuvola’ a Roma. All’assemblea di apertura sono presenti, tra gli altri, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi. Presenti anche i neo ministri del governo Meloni Adolfo Urso, Matteo Piantedosi, Antonio Tajani, ma anche Gianni Letta, Nicola Zingaretti e numerosi altri esponenti politici.