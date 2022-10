“Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono”. Lo scrive in un tweet in italiano la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

“Mi congratulo con Giorgia Meloni per il fatto di essere diventata primo ministro dell’Italia. L’Italia è un vitale alleato Nato e un partner stretto mentre le nostre nazioni affrontano insieme le sfide comuni globali”: così il presidente statunitense Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca. “Come i leader nel G7, sono impaziente di continuare a lavorare per far avanzare il nostro sostegno all’Ucraina, chiedere conto alla Russia delle sue responsabilità per le sue aggressioni, garantire il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici e costruire una crescita economica sostenibile” aggiunge Biden.

“Le mie congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima premier donna dell’Italia. Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi. Attendo con impazienza una continua fruttuosa cooperazione per garantire pace e prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo!”. Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il premier ungherese Viktor Orban, leader verso cui la leader di Fratelli d’Italia non ha mai nascosto simpatie politiche, scrive su Twitter: “Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! E’ un grande giorno per la destra europea!”.

“Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a Primo Ministro d’Italia”: lo scrive su Twitter Jorge Buxadé, vicepresidente di azione politica di Vox, partito ultra-conservatore spagnolo alleato di Fratelli d’Italia. “Proprio nel giorno in cui tutto il mondo celebra San Giovanni Paolo II, uno degli uomini che fin da giovane ha segnato la sua vita e la sua vocazione politica, al servizio della sua Nazione. In bocca al lupo, amica!“, aggiunge il messaggio.

“Congratulazioni a Giorgia Meloni che assume l’incarico di prima premier donna dell’Italia. Lavoriamo insieme a beneficio dell’Italia e dell’Ue“, scrive in inglese il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione europea”, ha aggiunto in italiano. “Congratulazioni a Giorgia Meloni, che si è appena insediata come prima presidente del Consiglio donna in Italia. Non vedo l’ora di lavorare insieme nella Nato e nell’Ue e di rafforzare i forti legami tra i nostri Paesi”. Lo scrive su Twitter il premier olandese Mark Rutte.

Per quanto riguarda i principali giornali esteri il francese Le Figaro dedica una pagina al nuovo governo con il titolo “Italia: Meloni annuncia il suo governo”. La seconda metà della pagina è dedicata a “Mario Draghi, il “prestigiatore”, ha regalato 20 mesi di stabilità alla Penisola”. “Il governo Meloni – scrive il quotidiano conservatore – è un vero governo politico che riflette l’orientamento e i grandi equilibri della maggioranza eletta. Ma anche di ‘buon livellò, ossia composto di persone dotate di una vera esperienza per le responsabilità che sono loro state affidate. In generale, dovrebbe confermare la posizione atlantista ed europeista dell’Italia, confermata dalla nomina di Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo, agli Esteri con la carica di vicepremier. L’altro vicepremier, Matteo Salvini, è alle Infrastrutture. Il ministero dell’Economia è stato affidato a Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico sotto Mario Draghi”.

“La leader d’estrema destra Giorgia Meloni presenta un governo destinato a rassicurare i partner di Roma”, titola invece Le Monde, quotidiano del pomeriggio, sul suo sito web. “La nomina di personalità esperte e filoeuropee nei posti chiave (Esteri, Europa, Economia) segna una forma di continuità, mentre la priorità del nuovo esecutivo sarà la situazione economica”.

Le Monde sottolinea che “nelle prossime settimane, Giorgetti avrà la responsabilità di supervisionare la messa a punto della finanziaria per il 2023. Dovrà rispondere alla sfida pressante di sostenere le famiglie e le imprese, colpite dall’inflazione, in particolare sui prezzi dell’energia, pur esibendo prudenza nella gestione delle finanze pubbliche”.

Il britannico Times sottolinea come la presentazione della quadra di governo sia avvenuta tra sorrisi che nascondono divisioni tra gli alleati. La Bbc definisce Meloni come una leader “di estrema destra” alla guida della compagine “più a destra” che l’Italia abbia avuto “dalla seconda guerra mondiale”. Considerazioni analoghe arrivano dal progressista Guardian, il quale sottolinea anche la novità della “prima donna premier” fin dal titolo, accanto all’etichetta di leader “di estrema destra” riservata a Meloni. L’agenzia Reuters scrive che Giorgia Meloni ha prestato giuramento come prima donna primo ministro d’Italia, dando al paese il “governo di più destra dalla seconda guerra mondiale”. Stessa considerazione fa il giornale spagnolo La Vanguardia: “Meloni porta all’Italia il governo più a destra dalla Seconda guerra mondiale. La leader di Fratelli d’Italia guiderà un esecutivo strutturato per mantenere gli equilibri tra i partiti che lo sostengono”, aggiunge lo stesso giornale. In Italia “inizia una nuova era. L’unica domanda, considerando la sua storia instabile e l’inizio convulso di questo esecutivo, è quanto durerà”: così il quotidiano El Pais.