“Questo non è nemmeno un governo identitario, è un governicchio di mediocri, di seconde file. L’unica novità del governo Meloni è la Meloni”. Così Marco Travaglio nel suo intervento alla nuova stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, a proposito della formazione del nuovo esecutivo targato Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. “Non poteva essere un governo di alto profilo perché la Meloni non ha la classe dirigente per farlo e perché tutte le personalità di cosiddetto ‘alto profilo’ che aveva contattato, le hanno detto di no. – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – Il che non vuol dire che sia un male, perché se l’alto profilo sono gli uomini di Draghi sparsi tra la Bce e il ministero delle Finanze e la Cassa Depositi e prestiti, secondo me è stata una fortuna per la Meloni che le abbiano detto di no. Però il risultato è che di suo, non è riuscita a portare nient’altro che se stessa“. “E i famosi tecnici che dovevano nobilitare questo governo? Alla fine sono cinque, ma non sono nei punti strategici, ad esempio nel ministero dell’Economia non c’è un tecnico”, ha commentato il conduttore. “Il fatto che non ci sia un tecnico è una buona cosa. Il fatto che ci sia Giorgetti è una pessima cosa, perché è la più bieca continuità con i governi Berlusconi e con il governo Draghi. – ha detto il giornalista – Quindi non si capisce come sia possibile fare il grande cambiamento del governo della prima donna, il governo di destra. Che poi non è vero che è il primo governo di destra, è il quarto governo di destra. Abbiamo già avuto tre governi Berlusconi che soltanto per carità di patria chiamavamo ‘centro’. Perché Berlusconi è il più grande estremista, ma neanche di destra, un estremista e basta. Si è sempre detto che Forza Italia era parte moderata del centrodestra, ma poi per fortuna ogni tanto parla e ci ricorda chi è. La Meloni è una moderata al confronto”, ha concluso Travaglio.

