“Data la situazione, non posso attuare il mandato per cui sono stata eletta”. Il primo ministro britannico Liz Truss, in un breve messaggio pronunciato davanti al 10 di Downing Street, ha annunciato le sue dimissioni da leader dei conservatori britannici e, dunque, da premier. Truss rimarrà in carica fino a quando non sarà deciso il suo successore e il voto, ha detto, si terrà “da qui alla prossima settimana”. Il governo, ha dichiarato, “ha ottenuto risultati sulle bollette energetiche“, oltre a “delineare una visione per un’economia a bassa tassazione e alta crescita che sfrutterebbe le libertà della Brexit“. Ma, precisando di essere entrata “in un momento di grande instabilità economica e internazionale”, ha spiegato di non potere dare seguito al suo mandato. Truss è rimasta in carica per soli 45 giorni, il mandato più breve dei primi ministri del Regno Unito. Il secondo, sottolineano i media britannici, fu quello di George Canning, rimasto in carica per 119 giorni prima di morire nel 1827.

La valanga politica – La decisione arriva dopo settimane disastrose alla guida del Regno Unito, specie dopo il caos provocato dalla “mini manovra finanziaria” iperliberista del 23 settembre, che ha portato alla sostituzione del cancelliere Kwasi Kwarteng col più cauto nuovo uomo forte dell’esecutivo Hunt. Nelle ultime ore sono stati diversi i membri Tory a chiederne le dimissioni. Tornata sulla graticola in Parlamento, nel Question Time del mercoledì, per cercare di recuperare un minimo di credito dopo l’umiliante smantellamento del suo pacchetto fiscale “kamikaze” d’esordio da parte del neo cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, la premier Tory si è ritrovata ieri pomeriggio ad affrontare un altro passo falso: le dimissioni obbligate della ministra dell’Interno anti immigrazione, Suella Braverman, altro falco di una compagine connotata in origine da pretese di iper conservatorismo. A seguito dell’annuncio di dimissioni, il leader dell’opposizione britannica, il laburista Keir Starmer, ha chiesto elezioni “subito”, mentre Hunt ha già precisato che non intende candidarsi per la leadership del partito Conservatore.

Tra i primi a commentare le dimissioni il presidente francese Macron, che si augura “la Gran Bretagna possa trovare stabilità il prima possibile”, per il bene “nostro e dell’Europa“. Da Mosca arriva invece il commento durissimo della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo cui Truss “verrà ricordata per la sua terribile ignoranza. La Gran Bretagna – ha detto – non ha mai avuto un primo ministro così imbarazzante”.

La carriera di Liz Truss – È stata la terza donna a ricoprire il ruolo nella storia del Paese, dopo le conservatrici Margaret Thatcher e Theresa May. Entrata in carica il 6 settembre, era stata votata per succedere a Boris Johnson da 81.326 membri del partito dei Tory, che l’hanno preferita all’ex capo del tesoro Rishi Sunak, che ha ottenuto 60.399 voti. Fatale è stato il maxi piano annunciato dal suo governo per il rilancio dell’economia, la cui assenza di garanzie di coperture ha scatenato turbolenze sui mercati, costringendola a fare marcia indietro e scusarsi. Truss ha forgiato la sua immagine su quella della Thatcher. Sono stati diversi i richiami all’ex premier: dalla foto scattata a bordo di un carro armato dell’esercito britannico in Europa orientale (simile a quella della Lady di ferro durante la Guerra fredda) alla camicetta con un fiocco, in stile Thatcher, indossata dalla ministra durante un dibattito televisivo.

Truss, 46 anni, è nata a Oxford nel 1975 da un professore di matematica e un’infermiera. Truss ha frequentato un liceo pubblico a Leeds, nel nord dell’Inghilterra, e ha poi studiato filosofia, politica ed economia all’Università di Oxford, dove per un breve periodo ha fatto parte dei liberaldemocratici centristi e ha chiesto l’abolizione della monarchia. Sposata con Hugh O’Leary, e con due figlie adolescenti, Truss ha lavorato come economista per il gigante dell’energia Shell e per l’azienda di telecomunicazioni Cable and Wireless, e per un think tank di destra, si è impegnata nella politica conservatrice e ha sposato le idee thatcheriane del libero mercato.

Si è candidata due volte senza successo al Parlamento, prima di essere eletta nel 2010 nel seggio di Southwest Norfolk, nell’Inghilterra orientale. Al referendum del 2016 sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea si è schierata per il ‘remain’. Ma poi ha fatto parte del governo Johnson, fortemente pro-Brexit, prima come segretaria al Commercio e poi agli Esteri, guadagnandosi le simpatie dei brexiteer del partito conservatore. Come ministra degli Esteri è stata in prima linea nel sostegno all’Ucraina e alle sanzioni occidentali contro la Russia. Ha anche avuto un ruolo di primo piano nel braccio di ferro tra Londra e Bruxelles per gli accordi commerciali post-Brexit.