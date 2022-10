Protesta a Milano contro l’area B voluta dalla giunta Sala. In piazza della Scala davanti a Palazzo Marino, sede del Comune, gli agenti di polizia hanno fischiato e sventolato bandiere. Dall’1 ottobre l’area B impedisce l’accesso in città alle auto diesel euro 4 e 5 e benzina euro 2. Gli agenti di polizia che non hanno un’auto recente lamentano di non poter raggiungere il luogo di lavoro.

“Non riusciamo più a fare quello che facevamo prima con serenità. Abbiamo orari che non possono essere basati sull’area B, non vogliamo un privilegio ma continuare a lavorare serenamente. Nessuno chiede chissà quante deroghe, da un monitoraggio sarebbero solo 300 macchine”. spiega Mauro Guaetta segretario generale Coisp Milano.

“C’è un muro che separa le forze dell’ordine dal comune di Milano, non c’è stata data la possibilità di presentare le nostre ragioni e concedere qualche deroga in più. Siamo nell’impasse più totale, molti colleghi lavorano come turnisti e non riescono più ad arrivare in caserma”, dice ancora Massimiliano Pirola, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia.