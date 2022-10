“Penso che Vladimir Putin si trovi in una posizione incredibilmente difficile e ciò che mi fa riflettere è che sembra che l’unico strumento a sua disposizione sia brutalizzare i singoli cittadini in Ucraina, i cittadini ucraini, per cercare di intimidirli e farli capitolare. Non lo faranno”. Così il presidente americano Joe Biden commenta l’attuale fase del conflitto in Ucraina parlando coi giornalisti.