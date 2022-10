“Ormai Berlusconi è fuori controllo, penso che stia cercando di sabotare il governo della Meloni in tutti i modi possibili”. Così ai giornalisti il leader di Azione Carlo Calenda fuori da Palazzo Madama. “Meloni sta facendo il suo lavoro, Berlusconi sta prendendo in giro la Meloni e gli italiani”, continua Calenda sottolineando che “se non c’è strategia c’è un problema più profondo, umano”. “È chiaro che se tu dai i ministri come fossi il presidente della Repubblica, ce ne metti uno non concordato, poi dici che vuoi bene a Putin e vi scambiate i messaggini dolci, stiamo davanti o a una persona fuori controllo o a una persona che ha un grande controllo e vuole distruggere la possibilità di Meloni di governare”, prosegue Calenda. E conclude: “Un piano B di Berlusconi se fa saltare il governo? Può averlo? Vota Putin presidente del Consiglio?”.