Un’abitazione è crollata a Lavinio vicino ad Anzio, nell’hinterland romano, prima delle 10.30, a causa di una esplosione all’interno della depandance di una villetta che ha provocato un crollo in cui una donna di 55 anni è rimasta coinvolta. Liberata dalle macerie dai vigili del fuoco e soccorsa dal 118, in gravi condizioni, è stata trasportata in ospedale. La donna riportava ustioni su diverse parti del corpo. Sul posto i carabinieri di Anzio che indagano.L’esplosione, con molta probabilità, è dovuta a una fuga di gas