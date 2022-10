La Francia ha riportato a casa il Pallone d’Oro, finito meritamente e indiscutibilmente nelle mani di Karim Benzema, l’uomo più decisivo e letale dell’ultima annata calcistica. L’Italia invece piange: dopo il terzo posto di Jorginho nel 2021, quest’anno nessun calciatore azzurro è presente nella classifica del premio assegnato da France Football. E pure la Serie A nel suo complesso non se la passa bene: per trovare un calciatore del campionato italiano bisogna arrivare al 14esimo posto, in totale ce ne sono appena tre. Il meglio piazzato è Rafael Leao, il crack del Milan vincitore dell’ultimo scudetto: è appunto 14esimo, a pari merito con Fabinho. In 17esima posizione, ex aequo con Casemiro e Luis Diaz, si trova invece Dusan Vlahovic: il bianconero, nonostante le difficoltà a entrare nel vivo dell’azione negli schemi di Allegri, continua a segnare e resta uno degli attaccanti più promettenti del panorama mondiale. Infine, in 25esima posizione si trova Mike Maignan, a pari merito con altri 5 giocatori. L’estremo difensore del Milan però sembra il più apprezzato all’estero tra i prodotti della Serie A: infatti ha chiuso in quinta posizione nella classifica dedicata ai migliori portieri, il Trofeo Yashin. Davanti a lui solamente Mendy, Ederson, Alisson e Thibaut Courtois, il vincitore del premio.

Ecco la classifica completa del Pallone d’Oro 2022: