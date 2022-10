Quelli sul foglio con gli aggettivi su Giorgia Meloni immortalato dai fotografi in Senato “sono stati gli appunti che ho fatto io mentre tutti i senatori, uno dopo l’altro, parlavano”. Lo spiega ai cronisti il leader di FI, Silvio Berlusconi, lasciando il Senato. “Il mio giudizio era su un altro foglio ed era assolutamente positivo”, specifica ancora Berlusconi. Sull’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato sottolinea: “I senatori avevano inteso dare un segnale forte a FdI sulla base del fatto che il numero di elettori tra noi e la Lega è lo stesso e vogliono essere trattati alla pari della Lega. Avevano già deciso di votare alla seconda votazione per Ignazio La Russa”. A Giorgia Meloni, conclude lasciando Palazzo Madama non ha chiesto “nessun perdono”: “Tutte le cose andate sui giornali sono pure invenzioni”.