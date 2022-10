Mancano 20 giri alla conclusione del Gp australiano di Phillip Island della Moto2. Il giovane pilota spagnolo Jorge Navarro perde il controllo della sua moto e si stende sull’asfalto, proprio davanti a Simone Corsi. L’italiano non ha modo di frenare, né di sterzare per scansare Navarro. Lo colpisce in pieno con la ruota anteriore, per fortuna a velocità ridotta. Un brutto incidente la cui dinamica ha fatto preoccupare molto tutti gli addetti ai lavori e gli spettatori della gara, ma che si è concluso con un infortunio grave ma non vitale. Navarro, infatti, ha riportato ‘solo’ la frattura di un femore ed è stato trasferito nell’ospedale della zona.

Passato lo spavento per il contatto tra la moto di Corsi e Navarro, la gara di Moto2 è stata travolta dalle polemiche. Il motivo è che la corsa non è stata fermata. Il pilota spagnolo, rimasto a terra molto dolorante, si trovava appena fuori dai limiti della pista, insieme ai commissari che l’avevano soccorso. Vicino a loro continuava la gara, a piena velocità. Una situazione ad alto rischio per tutti, in un periodo in cui il mondo dei motori ha perso già tre piloti in poche settimane: Federico Esposto, nel Trofeo Amatori, Chrissy Rouse, nella British Superbike Championship e Victor Steeman, nel Campionato mondiale Supersport 300.

“Oggi le gare passano in secondo piano”. A scrivere è il compagno di box di Navarro, Aron Canet, che ha voluto esprimere il suo sollievo per le condizioni di salute dello spagnolo sul suo profilo Instagram. “Per prima cosa voglio ringraziare chi sta lassù, grazie perché non ti è successo nulla di davvero grave – si rivolge direttamente al suo compagno – poi ti auguro un pronto recupero in questo nuovo infortunio. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato da compagno di squadra, spero di vederti di nuovo al tuo livello”.