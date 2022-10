Proseguono gli attacchi con droni e missili kamikaze, che si abbattono su Kiev, in Ucraina, dove è stato colpito un edificio residenziale della capitale. “Per tutta la notte e tutta la mattina, il nemico terrorizza la popolazione civile. Droni e missili Kamikaze stanno attaccando tutta l’Ucraina. Un edificio residenziale è stato colpito a Kiev. Il nemico può attaccare le nostre città, ma non sarà in grado di distruggerci e di sconfiggerci. Gli occupanti riceveranno un’equa punizione e la condanna delle generazioni future, solo questo li attende. E otterremo la vittoria. La vittoria è nostra”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky scrive queste parole a corredo di un video – che mostra gli esiti e le conseguenze dell’attacco – che lo stesso presidente ha condiviso sul suo canale Telegram.