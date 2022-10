Un attacco su più obiettivi. Kiev, le regioni di Odessa e Kharkiv e Sumy. Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale questa mattina, attorno alle 6.45 locali. Una delle esplosioni è avvenuta nel distretto di Shevchenkivskyi, nel centro della capitale ucraina, ha annunciato il sindaco Vitali Klitschko in un messaggio su Telegram. “Le sirene dei raid aerei continuano. Rimanete nei vostri rifugi”, ha avvertito il primo cittadino che poi su Twitter ha postato i resti di un drone.

“I russi pensano che questi attacchi li aiuteranno, ma queste azioni sanno di disperazione – ha evidenziato Andriy Yermak, capo di stato maggiore del presidente ucraino – Abbiamo bisogno di più difesa aerea il prima possibile. Abbiamo bisogno di più armi per proteggere il cielo e distruggere il nemico”. Secondo il corrispondente del Guardian sono nove le esplosioni: alcune si sono verificate vicino alla stazione ferroviaria centrale. Secondo l’Agenzia di stampa statale russa Tass, che cita media ucraini, pennacchi di fumo si stanno alzando sopra l’ufficio centrale della compagnia energetica nazionale ucraina Ukrenergo.

Le forze russe hanno colpito a dopo le 5 alcune infrastrutture critiche nel distretto di Romenskyi come fa sapere il governatore dell’Oblast di Sumy Dmytro Zhyvytskyi, aggiungendo che ci sono delle vittime, senza fornire numeri precisi. Esplosioni segnalate anche nelle regioni di Odessa e Kharkiv. Secondo fonti informative locali, l’allerta aereo è stata dichiarata anche a Dnepropetrovsk, Kirovograd, Poltava e Kharkiv. A Nikolayev ha preso fuoco un deposito di carburante dopo che la città è stata bersaglio di una serie di esplosioni.

“I russi stanno cancellando dalla faccia della terra con carri armati, artiglieria e fuoco della contraerea gli insediamenti liberati dalle unità ucraine nel Lugansk. Gli occupanti – scrive Telegram Sergiy Gaidai, il governatore ucraino in esilio, citato dai media internazionali – stanno piazzando cubi di cemento e scavando trincee in tutta la regione di Lugansk, preparandosi per una lunga difesa”.

Dopo gli attacchi di droni a Kiev e gli attacchi missilistici alle infrastrutture nelle regioni di Dnipropetrovsk e Sumy di questa mattina, è stato annunciato un allarme aereo in tutta l’Ucraina. La centrale nucleare di Zaporizhzhia ha nuovamente interrotto l’approvvigionamento energetico esterno a causa dei bombardamenti russi, lo ha scritto su Telegram Energoatom, l’operatore ucraino che gestisce la centrale, come riportano i media internazionali. “I terroristi russi hanno sparato ancora una volta contro le stazioni elettriche nel territorio sotto il controllo dell’Ucraina, l’ultima linea di alimentazione è stata disconnessa. Nel processo di transizione, a causa di una caduta di tensione di breve durata, è stato spento il trasformatore di riserva e sono stati avviati i generatori diesel“, ha affermato Energoatom.

“Tutta la notte e tutta la mattina il nemico terrorizza la popolazione civile. Droni e missili kamikaze attaccano tutta l’Ucraina. A Kiev è stato colpito un edificio residenziale. Il nemico può attaccare le nostre città, ma non sarà in grado di distruggerci. Gli occupanti avranno solo una giusta punizione e la condanna delle generazioni future. E noi otterremo la vittoria” ha detto l presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Per l’Ucraina è in arrivo altro sostegno da parte dell’Ue: “La decisione più importante sarà quella relativa alla nuova tranche di supporto militare all’Ucraina e allo spiegamento di una missione di addestramento. È l’ultimo punto delle nostre discussioni. Spero che alla fine tutti saranno d’accordo” ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri a Lussemburgo. I ministri degli Esteri approveranno una sesta tranche per l’invio di aiuti militari da 500 milioni dal Fondo europeo per la pace (Epf) che porterà il sostegno totale a 3,1 miliardi.