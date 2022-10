Stava attraversando la tangenziale che passa da Parma, fra le uscite di via Traversetolo e strada Argini, in un tratto particolarmente buio, intorno alle 22, quando un’auto l’ha investita, uccidendola. A confermare quanto successo nella serata del 15 ottobre è la polizia stradale che si sta occupando del caso. Ancora la vittima non è stata identificata, ma si tratta di una donna. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire dove volesse andare e perché si trovasse lì da sola. Secondo quanto riferito dalle autorità, non si può escludere anche l’ipotesi di un suicidio. Secondo alcune testimonianze, la donna stava correndo in mezzo alla tangenziale, quando è stata centrata da una Range Rover che l’ha scagliata a diversi metri di distanza, lungo la corsia d’emergenza. Ogni soccorso si è rivelato inutile.