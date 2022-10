“Sull’elezione del nuovo presidente del Senato La Russa, Giorgia Meloni ha fatto un’operazione Scilipoti, acquistando di notte voti responsabili. Alcuni li ha avuti La Russa per rapporti personali, visto che è simpatico e umanamente gradevole, ma da un punto di vista politico si tratta di un’operazione di acquisto di voti di senatori dell’opposizione. Quando si fanno queste operazioni trasformistiche, la base di persuasione al voto è il mercato politico che poi conosceremo nelle prossime ore e giorni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel suo consueto intervento del venerdì su Facebook. “Abbiamo avuto – ha detto De Luca – qualche vertigine nel passaggio dalla elegante sobrietà di Liliana Segre all’immagine di La Russa, ma dobbiamo sperare ora che eletta a seconda carica dello Stato, La Russa si decida a non andare in giro con la camicia e la panza fuori dal pantalone”.