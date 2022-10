È precipitato per circa 150 metri per un pendio roccioso. Secondo le prime ricostruzioni è morto così un escursionista in Val di Fiemme, in Trentino-Alto Adige. L’uomo, 62 anni e residente a Mezzocorona, aveva raggiunto la cima di Castel delle Aie nel gruppo del Lagorai insieme a un amico ed è scivolato durante la discesa. Lungo la caduta ha impattato contro diverse rocce presenti lungo il pendio. A chiamare i soccorsi è stato proprio il compagno d’escursione, che lo ha visto precipitare intorno alle 12.45 del 13 ottobre.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso, partito dalla Centrale unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Il medico ha raggiunto la vittima grazie a un verricello, cioè una macchinario fatto apposta per spostare i pesi in montagna, e ha constatato il decesso. L’altro escursionista è stato portato dall’elicottero a Ziano di Fiemme.