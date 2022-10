Un consulente aziendale di 38 anni è fermo sulla sua Ferrari nel traffico, nella periferia Nord di Milano. Il braccio sinistro appoggiato fuori dal finestrino. Al suo polso un orologio Bulgari in oro giallo dal valore di 22mila euro. La scena non passa inosservata ai due rapinatori. Uno dei due scende dallo scooter. Si avvicina al coupé Portofino, sfila il cronografo modello Roma in edizione limitata dal polso dell’uomo e fugge con il suo complice a bordo della moto, tra le auto incolonnate. Il furto è avvenuto l’11 ottobre sul cavalcavia Pirelli, tra via Breda e viale Sarca, in zona Bicocca. Le indagini della polizia si stanno concentrando su bande di ladri specializzate in questo tipo di crimini.

Solo la sera prima, un altro episodio simile. Il ladro, un ragazzino di 12 anni, ha rapinato nel centro di Milano passanti e turisti con al polso orologi di lusso. Il 12enne è stato bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo aver sottratto un Rolex Daytona da 27mila dollari a un turista americano di 35 anni. Insieme a un complice ha avvicinato l’uomo con un pretesto. Poi gli ha spruzzato in faccia dello spray al peperoncino e gli strappato dal polso l’orologio.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare nelle vicinanze il ragazzino. Quando li ha visti, ha gettato a terra il Rolex, che è stato poi recuperato e riconsegnato al 35enne americano. Il minore ha già alle spalle quattro episodi analoghi solo nell’ultimo mese. È stato segnalato alla Procura dei Minorenni e affidato a una comunità in provincia di Genova.

