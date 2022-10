Ignazio La Russa presidente del Senato, con i voti dell’opposizione, ma per Francesco Lollobrigida (FdI) non ci sono spaccature nel centrodestra: “Il popolo italiano non ha tempo di alambicchi e scelte fatte con pesi e pesetti…”. Di fronte alle insistenze dei cronisti, che lo incalzano sul significato del voto di Forza Italia: “Un segnale? Il segnale è che il Senato ha votato La Russa con un’ampia maggioranza”.