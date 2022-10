A 9 anni dalla decadenza da senatore per l’effetto della legge Severino, Silvio Berlusconi rientra a Palazzo Madama per effettuare la registrazione come senatore della XIX legislatura. Ad attenderlo all’ingresso Anna Maria Bernini. Al termine della registrazione Silvio Berlusconi lascia il Senato. Ad accompagnarlo all’auto la senatrice azzurra Licia Ronzulli