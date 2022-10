Il Mondiale in Qatar comincia il 20 novembre, tra cinque settimane. È il tempo che ha a disposizione Paulo Dybala per provare a recuperare dal suo infortunio. Gli esami hanno confermato quello che la Roma temeva: una lesione al retto femorale sinistro. Per il club, Mourinho e i tifosi giallorossi significa quasi sicuramente rivedere Dybala nel 2023. Ma l’argentino può ancora sognare di prendere parte al Mondiale.

Tutto è in bilico, come fanno capire le informazioni trapelate dopo la visita alla clinica Villa Stuart: al momento non ci sono dettagli più specifici sul grado di lesione. Dybala ha già iniziato il percorso di recupero. Il calciatore sarà valutato settimana per settimana e per quanto riguarda il Mondiale il suo recupero non è precluso anche se in questo momento ogni valutazione è ancora prematura.

Tradotto: Dybala ha bisogno di almeno cinque settimane per recuperare, esattamente il tempo che intercorre da qui al fischio d’inizio della prima partita in Qatar. Il commissario tecnico Scaloni può quindi ancora valutare di inserire l’attaccante argentino tra i convocati dell’Argentina. Dybala è pronto a stupire e a sfidare anche il tempo pur di essere al Mondiale. La Roma ha già preparato un percorso di recupero, sperando in un miracolo: averlo a disposizione almeno per l’ultima partita prima della sosta, il 13 novembre contro il Torino.