Gli oltre 200mila uomini mobilitati non sono bastati a Vladimir Putin a cambiare le sorti del conflitto, almeno per ora. A questi, inoltre, sono corrisposti molti più cittadini che, col timore di essere reclutati con la forza, sono fuggiti dal Paese. Ma il presidente russo, con ogni ipotesi di colloqui di pace a breve termine naufragata negli ultimi giorni, vuole cambiare il trend di una guerra che da mesi ormai lo vede indietreggiare. E per farlo ha deciso di allargare il conflitto coinvolgendo uno dei suoi alleati di ferro, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko.

Così il leader di Minsk, dopo aver convocato un incontro urgente con le forze armate e di sicurezza, ha annunciato che schiererà le sue truppe al fianco di quelle russe “nella regione”. Una scelta, dice, legata a informazioni in suo possesso che suggeriscono la volontà dell’Ucraina di voler attaccare il suo Paese, mentre la Nato e alcuni Stati membri dell’Ue starebbero addirittura pensando a diverse opzioni per un’offensiva su Minsk, anche con l’uso di un’arma nucleare. “La situazione intorno alla Bielorussia, come abbiamo già detto, rimane tesa – ha detto Lukashenko nel corso dell’incontro – Una delle ragioni è che l’Occidente continua a sostenere che l’esercito bielorusso si impegnerà direttamente (nell’operazione militare speciale della Russia) in Ucraina. Essendo stati influenzati da queste storie fasulle, i leader militari e politici dell’Alleanza nord-atlantica e di alcuni Paesi europei stanno ora valutando apertamente le opzioni per compiere un’aggressione contro il nostro Paese, fino a condurre un attacco nucleare”.

Un gioco di ribaltamento della prospettiva che ha però provocato l’immediata reazione dell’Unione europea: “Abbiamo preso nota delle false accuse del regime di Lukashenko, sono accuse infondate, ridicole. Sono inaccettabili. L’Ucraina qui è la vittima. L’Ue esorta il regime della Bielorussia dall’astenersi da qualsiasi coinvolgimento”, ha detto il portavoce del Servizio di Azione Esterna, Peter Stano, durante il consueto midday briefing con la stampa. Un coinvolgimento, quello bielorusso, che stando alle ultime notizie in arrivo da Kiev sarebbe già realtà. L’Ucraina accusa infatti Minsk di aver offerto a Mosca il proprio territorio per lanciare droni iraniani nel corso del raid di lunedì mattina: “Il nemico ha usato droni iraniani, modello Shahed-136, lanciati dal territorio della Bielorussia e contemporaneamente dalla Crimea occupata”, si legge in una nota dello Stato Maggiore ucraino pubblicata su Facebook, precisando che la difesa aerea ne ha distrutti nove.

Da Mosca, invece, si sta cercando di non trasformare la discesa in campo dell’esercito di Lukashenko in un’altra dimostrazione di debolezza, come successo con la mobilitazione parziale. Così, il capo del Comitato di difesa della Duma, Andrei Kartapolov, ha voluto puntualizzare che “la partecipazione delle forze congiunte della Russia e della Bielorussa all’operazione militare speciale non è necessaria. Il gruppo incaricato di svolgere questi compiti è perfettamente in grado di adempiervi”. E ha poi spiegato che “lo spiegamento di forze congiunte sta avvenendo in risposta alle azioni dei nostri oppositori, in primis la Polonia che al confine con la Bielorussia ha iniziato a schierare formazioni. Pertanto, ovviamente, non possiamo rimanere indifferenti”.