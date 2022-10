Un triangolo con al centro la figura di un allenatore di calcio. Con questo indizio, diffuso con un tweet, la Spal fa intuire l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi, che prenderà il posto dell’esonerato Roberto Venturato. Il rimando è al tatuaggio che il campione del mondo ha sul polpaccio, che ritrae appunto un triangolo con in centro un calciatore che fa un intervento in scivolata ai danni contro un avversario.

Quando arriverà la conferma ufficiale, De Rossi sarà il quarto campione del mondo ad allenare una squadra in Serie B. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale del 2006, è arrivato infatti al Benevento nel 2022. Nello stesso anno Filippo Inzaghi è arrivato sulla panchina della Reggina, che ora guida la classifica del campionato. Fabio Grosso, che segnò il rigore decisivo a Berlino, è il tecnico del Frosinone dal 2021, dove ha preso il posto dell’altro campione del mondo Alessandro Nesta.